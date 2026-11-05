Am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise um mehr als zehn Dollar je Barrel bis auf 93,22 Dollar eingebrochen. Auslöser waren Spekulationen, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Der Wahlerfolg verschafft den Demokraten mehr Einfluss auf die amerikanischen Staatsausgaben, was den Spielraum der US-Regierung für ein weiteres Vorgehen im Iran-Konflikt einschränken könnte.