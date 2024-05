Trotz der Erholung hat sich Brent-Öl seit Beginn der Woche um mehr als vier Dollar je Barrel verbilligt. Rohstoffexperten verwiesen auch auf die Geldpolitik in den USA. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend wurde deutlich, dass die Zinsen frühestens im Spätsommer gesenkt werden. Dies dürfte die US-Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Öl in der grössten Volkswirtschaft der Welt bremsen./jkr/bgf/jha/