Die Preise für Rohöl bleiben unter Druck. Am Mittwochvormittag fielen sie zunächst auf den jeweils tiefsten Stand seit knapp einem halben Jahr, bevor sie sich bis zum Mittag etwas erholten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 73,25 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung lag mit 68,63 Dollar ebenfalls auf Vortagsniveau.

13.12.2023 12:08