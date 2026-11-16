Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass das weltweite Ölangebot erstmals seit Beginn des Kriegs wieder die Nachfrage übersteige. Gleichzeitig mehren sich die Hinweise auf eine Erholung der Öllieferungen aus dem Nahen Osten. Saudi-Arabien teilte mit, dass seine Ölförderung im Oktober auf einen der höchsten Stände seit Jahren gestiegen ist. Zudem haben sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate ihre offiziellen Verkaufspreise gesenkt.