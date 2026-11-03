Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte zuvor bereits grünes Licht für Verhandlungen gegeben, die den seit Monaten andauernden Krieg mit den USA beenden könnten, wie aus einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hervorgeht. Auch US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran zu Ende gehe. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump./jkr/jsl/mis