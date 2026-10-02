Der Iran-Krieg und die damit verbundene Blockade von Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus haben die Ölpreise in den vergangenen Monaten immer wieder angetrieben. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl der Sorte Brent mehr als 60 Prozent verteuert, was mittlerweile zu einem deutlichen Anstieg der Inflation geführt hat und Notenbanken zunehmend zu Zinserhöhungen zwingt./jkr/stk