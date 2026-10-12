Der US?iranische Krieg und dessen Folgen für den gesamten Nahen Osten bleiben derweil das bestimmende Thema am Ölmarkt. So setzte die vom Iran unterstützte jemenitische Huthi-Miliz nach einem Angriff auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad mit zwölf Toten ihre Attacken fort. Bei einem neuen Angriff auf den Flughafen King Chalid am Sonntag sei ein pakistanischer Staatsbürger getötet worden, teilte die saudische Luftfahrtbehörde in der Nacht mit. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Ausmass der Sachschäden werde noch ermittelt.