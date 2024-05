Neben der Lage im Nahen Osten rückte die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus der Anleger am Ölmarkt. In der grössten Volkswirtschaft der Welt sind diese in der vergangenen Woche um 7,3 Millionen auf 460,9 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 2,5 Millionen Barrel gerechnet. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise./jkr/he