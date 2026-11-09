Hinzu kamen Nachrichten über Fortschritte bei den Verhandlungen über die Öffnung der Strasse von Hormus. «Der US-Präsident wird sich mit dem Premierminister von Katar treffen, der einen Vorschlag aus Teheran mitbringt, wonach die Strasse von Hormus im Gegenzug für die Freigabe von eingefrorenen Geldern in Höhe von 8 Milliarden Dollar wieder geöffnet werden soll», berichtete die Tageszeitung «Israel HaYmon» unter Berufung auf eine diplomatische Quelle. Ein katarischer Regierungsvertreter erklärte jedoch der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Berichte falsch seien. Die Verhandlungen würden fortgesetzt, so der Regierungsvertreter.