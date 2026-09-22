In den vergangenen Tagen wurden die Energiepreise mehrfach durch Hinweise auf Fortschritte bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs gedrückt. Zuletzt stellte die iranische Führung abermals Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in Aussicht. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Strasse von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die US-Blockade aufgehoben werde.