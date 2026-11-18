Daher, vor allem aber wegen der Hoffnung auf ein Ende des US-iranischen Krieges, waren die Ölpreise jüngst deutlich gefallen. Seit Ende Oktober verbilligte sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als 20 Prozent. So wird am Markt die Wahrscheinlichkeit neuer gross angelegter US-Angriffe gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten als eher gering eingeschätzt./mis/stk