Die Preise stabilisierten sich so weitgehend nach ihren merklichen Vortagsverlusten. Am Donnerstag fehlte es dem Markt an Impulsen. Die Ölpreise wurden zuletzt durch Nachfragesorgen belastet. So stottert aktuell der chinesische Konjunkturmotor, zudem hatten am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den USA enttäuscht.