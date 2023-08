Zudem wurde am Markt auf die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven verwiesen. Wie am Vorabend bekannt wurde, hat der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um rund vier Millionen Barrel verzeichnet. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise.