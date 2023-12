Belastet wurden die Ölpreise durch die Erholung des Dollarkurses. Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, haben Erwartungen baldiger Zinssenkungen in den USA gedämpft. Da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird, verteuert ein steigender Dollarkurs Rohöl und dämpft so die Nachfrage. An den vergangenen Tagen hatten die Ölpreise noch von einem deutlich gesunkenen Dollar profitiert. Nach der Zinssitzung der US-Notenbank war auf bald sinkende Leitzinsen spekuliert worden. Eine lockerere Geldpolitik in den USA würde zudem der dortigen Wirtschaft zugutekommen und die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel erhöhen.