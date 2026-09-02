Die leichte Gegenbewegung setzte am Ölmarkt ein, nachdem die Preise in den beiden Handelstagen zuvor deutlich gestiegen waren. Treiber ist die jüngste Eskalation im Iran-Krieg. Zuletzt haben sich Washington und Teheran im Kampf um die Kontrolle über die Strasse von Hormus erneut gegenseitig angegriffen.