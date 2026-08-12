Am Ölmarkt bleibt die weitere Entwicklung im Nahen Osten das bestimmende Thema. Seit Beginn der Woche ist Rohöl der Sorte Brent um mehr als vier Dollar je Barrel teurer geworden. Nach wie vor ist keine Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs in Sicht. Die Öltransporte aus den Fördergebieten des Persischen Golfs durch die Strasse von Hormus bleiben somit gestört.