Die USA und der Iran nähern sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einem möglichen Durchbruch bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs an. Teheran zeige sich bereit, über Fragen zu seinem Atomprogramm zu sprechen, die bislang nicht zur Debatte standen, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat. Der Iran prüfe Vorschläge zu seinen Atomaktivitäten, die vom wichtigsten Vermittler Katar vorgelegt wurden.