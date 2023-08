Nach den jüngsten Kursaufschlägen setzte am Donnerstag eine Gegenbewegung ein. Am Mittwoch waren die Preise für Brent und WTI jeweils auf die höchsten Stände seit November geklettert. Der jüngste Anstieg der Ölpreise wurde am Markt mit der Sorge begründet, dass russische Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten.