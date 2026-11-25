Nach Einschätzung von Marktbeobachtern steigt das Angebot an Rohöl, obwohl es immer wieder Berichte über Schäden an Tankschiffen gibt, die Öl aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus transportieren. Zuletzt hat der Iran angegeben, dass seit Dienstag sechs Tanker in der Strasse von Hormus auf Minen gelaufen seien.