Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA hatte bereits am Montag die Ölpreise stark belastet. So hatte der Brent-Preis am Montagmorgen noch zeitweise über 93 Dollar gelegen. US-Vizepräsident JD Vance traf sich laut Axios mit dem Premierminister von Katar, um über die Verhandlungen mit dem Iran zu sprechen. Das Land am Persischen Golf fungiert als Vermittler bei den Bemühungen zur Beilegung des fast neunmonatigen Konfliktes.