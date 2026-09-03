Am Markt wurde auf Aussagen von US-Präsidenten Donald Trump verwiesen. Dieser hatte deutlich gemacht, dass die erneuten Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer sein würden. Der Iran-Krieg bleibt beim Handel mit Öl das bestimmende Thema. Am frühen Morgen ist der Golfstaat Kuwait erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftabwehr wehre «feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab», teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit.