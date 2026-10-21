Am Markt wurde der Preisrückgang mit Meldungen über steigende Transportmengen durch die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus begründet. Zuletzt haben die Analysefirmen Kpler und Vortexa darauf hingewiesen, dass die Exporte aus der Krisenregion im Nahen Osten seit dem Sommer deutlich angestiegen sind. Die Angriffe des Iran auf Handelsschiffe hätten die Transportmengen nicht drastisch verringert.