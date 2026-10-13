Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank wies allerdings auf die zuletzt hohen Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf hin. Trotz der gefährlichen Passage wegen des Iran-Kriegs sind die Öltransporte durch die Strasse von Hormus zuletzt gestiegen. Sollten sich «die Lieferungen von Ölprodukten aus der Golfregion und aus Russland normalisieren, dürfte ein Rückgang der Ölpreise nur eine Frage der Zeit sein», sagte Fritsch. Der Ölmarkt wäre auch ohne ein Abkommen für ein Ende des Iran-Kriegs nahezu im Gleichgewicht, die Lagerbestände würden kaum noch fallen./jkr/he