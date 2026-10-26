Am Freitag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise bis auf 117,45 Dollar je Barrel gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit April. Die US-Regierung in Washington hatte eine umfassendere Evakuierung von diplomatischem Personal im Nahen Osten angeordnet. Zudem deutete der amerikanische Präsident Donald Trump an, dass die US-Streitkräfte nach den Zwischenwahlen am 3. November ihre Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen könnten. Der Iran bereitet sich seinerseits auf Vergeltungsmassnahmen vor.