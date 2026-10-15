Zwar setzen die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen im Jemen ihre Raketen- und Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien fort. Bislang ist jedoch unklar, ob dadurch die Öllieferungen des weltweit grössten Rohölexporteurs beeinträchtigt wurden. «Die Angriffe der Huthi haben bislang nicht zu den schweren Lieferunterbrechungen geführt, die der Markt befürchtet hatte», sagte Takahiro Asaoka, Experte beim Itochu Research Institute, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Deshalb gehe ein Teil des geopolitischen Risikoaufschlags bei den Ölpreisen zurück.