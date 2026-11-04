Die Ölpreise sind am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen stark unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) zur Lieferung im Januar sank erstmals seit dem 7. Oktober unter 100 US-Dollar. Er sackte zuletzt um 8,91 Prozent auf 94,42 Dollar ab. Nach der Wahlniederlage der Republikaner von Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen erwarten einige Händler wohl eine niedrigere Wahrscheinlichkeit für erneute Angriffe der USA auf den Iran. Die Demokraten haben sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus eine Mehrheit erreicht.