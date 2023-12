Im frühen Handel konnte noch eine Kursschwäche des US-Dollars die Ölpreise stützen. Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine schwache amerikanische Währung das Rohöl günstiger, was die Nachfrage und den Preis stützt. Bis zum Mittag drehten die Ölpreise aber in die Verlustzone und gaben damit wie schon am Vortag nach.