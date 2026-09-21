Die Ölpreise sind am Montag mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs den vierten Handelstag in Folge gesunken. Im Tagesverlauf weiteten die Notierungen ihr Minus aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde zu 101,15 US-Dollar gehandelt und damit etwa zweieinhalb Prozent niedriger als Freitag. Zeitweise erreichte die Notierung ein Tagestief bei 100,20 Dollar.