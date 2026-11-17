Nachdem die Ölpreise Ende Oktober den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht hatten, sind sie deutlich gefallen. Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich seitdem um mehr als 20 Prozent. Während sich die Versorgung mit Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf erholt, wird am Markt die Wahrscheinlichkeit von neuen US-Angriffen gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA als eher gering eingeschätzt.