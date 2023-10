Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur zeitweise stabilisiert. Nach moderaten Aufschlägen am Morgen gaben die Preise bis zum Mittag wieder nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 84,98 US-Dollar. Das waren 83 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 84 Cent auf 83,38 Dollar.

05.10.2023 12:27