Die Ölpreise haben sich zum Wochenauftakt kaum vom Fleck gerührt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,74 US-Dollar. Damit fiel der Preis der Referenzsorte leicht um 0,10 Prozent. Hinweise auf ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt und eine allgemein nachlassende Risikobereitschaft der Anleger belasten die Notierungen einerseits, neue Angriffe im Nahen Osten und die Ankunft eines weiteren US-Flugzeugträgers in der Region wirken einem Preisrückgang aber entgegen.