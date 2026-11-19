Die internationale Referenzsorte Brent hat im November bislang mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Die Öllieferungen aus dem Nahen Osten haben sich erholt, während Trump bisher auf neue grossangelegte Angriffe auf den Iran verzichtet hat. Allerdings nahmen die Kampfhandlungen geringerer Intensität in der Region in den vergangenen Tagen wieder zu. Unter anderem wurden zahlreiche Schiffe bei der Durchfahrt durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus angegriffen.