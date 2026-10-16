Allerdings bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter angespannt. In einem Interview mit dem Sender Newsmax hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen. Analysten des Beratungsunternehmens Eurasia Group gehen eher davon aus, dass der Iran-Krieg in den kommenden Wochen weiter eskalieren dürfte. »Der Status quo der Konfrontation ist für die USA nicht länger tragbar", heisst es in einer Analyse./jkr/jha/