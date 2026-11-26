Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig verändert. Sie haben damit den deutlichen Anstieg vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 94,75 US-Dollar und damit 0,15 Prozent mehr als am Mittwoch. Aufgrund des Feiertags «Thanksgiving» in den USA dürfte das Handelsvolumen am Ölmarkt im weiteren Tagesverlauf eher gering bleiben.