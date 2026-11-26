Zur Wochenmitte ging es mit den Ölpreisen deutlich stärker nach oben. Rohöl der Sorte Brent hatte sich am Mittwoch um etwa drei Dollar je Barrel verteuert, nach Meldungen über erneute Explosionen an Öltankern in der Strasse von Hormus. Demnach sollen nach unbestätigten Angaben des Iran zwei Schiffe in der für Öltransporte wichtigen Meerenge auf Seeminen gefahren sein.
Zudem nehmen von Teheran unterstützte Huthi-Rebellen weiterhin das führende Opec-Land Saudi-Arabien ins Visier, darunter einen wichtigen Ölexporthafen am Roten Meer. In den vergangenen Handelstagen haben mehrfach Meldungen aus dem Krisengebiet im Nahen Osten die Ölpreise bewegt.
Seit der herben Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen wird am Markt vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran gerechnet, was die Ölpreise in der ersten Hälfte des Monats November unter Verkaufsdruck gesetzt hatte./jkr/zb
(AWP)