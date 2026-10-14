Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt und damit den jüngsten Preisanstieg vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde bei 106 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem Niveau vom Vortag. In den vergangenen Handelstagen hatte eine neue Welle von Angriffen im Nahen Osten Zweifel an einer nachhaltigen Erholung der Energielieferungen aus dem Persischen Golf geschürt, was Rohöl der Sorte Brent seit Beginn des Monats um mehr als neun Prozent verteuert hat.