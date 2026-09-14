Der europäische Gaspreis hat sich in diesem Jahr fast verdreifacht, da beim Iran-Krieg und den damit verbundenen Einschränkungen bei den Lieferungen von Energierohstoffen weiterhin kein Ende in Sicht ist. Überdies stehen europäische Länder, darunter auch Deutschland, unter Druck, die ungewöhnlich niedrigen Füllstände der Gasspeicher vor dem Winter wieder zu füllen. Experten gehen davon aus, dass der Wettbewerb um Lieferungen während der Heizperiode härter ausfallen könnte, sollten die weltweiten Lieferströme weiterhin knapp bleiben.