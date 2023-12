Für Preisauftrieb sorgte am Erdölmarkt zudem die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen zwar unverändert gelassen, zugleich aber Signale für Zinssenkungen im kommenden Jahr gesendet. Von niedrigeren Zinsen dürfte die Konjunktur der Vereinigten Staaten und damit die Rohölnachfrage in der grössten Volkswirtschaft der Welt profitieren.