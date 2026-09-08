Die Ölpreise haben am Dienstag erneut zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November stieg auf 97,81 Dollar. Das waren 0,53 Prozent mehr als am Vortag. In der Spitze war der Ölpreis bis auf 99,46 Dollar gestiegen. Damit näherte sich der Preis der Referenzsorte zeitweise wieder der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Auch der Preis für die US-Ölsorte WTI legte kräftig zu.