Haupttreiber der Ölpreise bleibt der Iran-Krieg. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Zudem kontrolliert die Huthi-Miliz die Meerenge Bab al-Mandab und blockiert die Durchfahrt von saudischen Schiffen.Brent-Öl hat sich seit dem Beginn des Krieg deutlich verteuert. Ende Februar hatte der Preis für Barrel Brent-Öl bei lediglich 70 Dollar gelegen.