Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als fünf Dollar je Barrel verteuert. Für Preisauftrieb sorgt die Entwicklung im Nahen Osten. Nach wie vor ist keine Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs in Sicht. Die Öltransporte aus den Fördergebieten des Persischen Golfs durch die Strasse von Hormus bleiben somit gestört.