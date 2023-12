Die Ölpreise knüpften so an ihre deutlichen Vortagsgewinne an. Auslöser war eine Zuspitzung der angespannten Lage im Roten Meer. Mehrere grosse Reedereien setzten die Durchfahrt in Richtung Suezkanal aus, nachdem sich Angriffe der von Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe gehäuft hatten. Wegen der Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf die Schifffahrt und den Welthandel ziehen die USA mehrere Staaten zu einer neuen Militärallianz im Roten Meer zusammen.