US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht notwendig, doch bei den indirekten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien unter Vermittlung Katars sind kaum Fortschritte zu verzeichnen. Zudem halten die Spannungen in der Region an. So haben Irans Streitkräfte in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus intensiviert. Diese Meerenge ist weltweit bedeutend für den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas.