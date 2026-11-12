Die Erwartung einer diplomatischen Lösung des Iran-Kriegs ist zuletzt wieder gesunken. Der Ölpreis stieg, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. «Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!», schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.