Am Nachmittag gaben die Ölpreise die frühen Kursgewinne grösstenteils wieder ab, nachdem die US-Regierung einen Anstieg der amerikanischen Ölreserven gemeldet hatte. In der vergangenen Woche legten die Lagerbestände an Rohöl um 3,7 Millionen auf 459,7 Millionen Barrel zu. Steigende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Notierungen. Der Markt wurde von der Entwicklung überrascht. Analysten hatten einen Rückgang der US-Vorräte erwartet.