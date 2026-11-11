Zwar hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht notwendig, doch die Spannungen in der Region halten an, und die Friedensgespräche haben kaum Fortschritte gebracht. Der Iran werde «kein einziges Atom» an angereichertem Nuklearmaterial aus dem Land entfernen, sagte Mohsen Rezaee, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Gespräch mit Al Mayadeen. Irans Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus intensiviert. Diese Meerenge ist weltweit bedeutend für den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas. So hat der Iran erneut Explosionen an Öltankern in der Strasse von Hormus gemeldet.