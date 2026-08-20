Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Sie knüpften damit an die leichte Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage an, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Drohungen an den Iran gerichtet hatte. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 92,43 Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent höher als am Vortag.