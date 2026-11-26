Unterdessen erwägt offenbar der Ölverbund Opec+, in dem die Länder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland organisiert sind, die derzeitigen Ölförderquoten bis Januar beizubehalten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf zwei namentlich nicht genannte Delegierte der Opec+. Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis kommt am Sonntag zu einer Online-Sitzung zusammen, um neue Förderziele für 2027 zu erörtern./jkr/jsl/mis