Die Ölpreise sind am Mittwoch nach erneuten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 95,47 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent höher als am Vortag. Zeitweise wurde im frühen Handel bei knapp über 97 Dollar der höchste Stand seit mehr als einem Monat erreicht.