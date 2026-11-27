Die Ölpreise sind am Freitag mit der Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 97,61 US-Dollar und damit rund ein Prozent mehr als am Vortag. Damit stieg der Preis für Brent den vierten Tag in Folge. Rohöl aus der Nordsee hat sich seit Beginn der Handelswoche um etwa sechs Prozent verteuert.