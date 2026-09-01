Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Im Tagesverlauf haben die Notierungen die Kursgewinne aus dem frühen Handel ausgebaut und damit an den deutlichen Anstieg vom Wochenauftakt angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 92,18 US-Dollar gehandelt und damit fast zwei Prozent höher als am Vortag. Zeitweise wurde bei 92,55 Dollar der höchste Stand seit einer Woche erreicht.